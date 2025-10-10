Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بناء على الاتفاق ستبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نُسيطر على 40 بالمئة حالياً من قطاع غزة
lebanon 24
10/10/2025 15:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الجيش الإسرائيلي سينسحب بناء على معايير وفترات مرتبطة بنزع سلاح القطاع يتم الاتفاق عليها
lebanon 24
10/10/2025 15:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيتم إدخال خيم إيواء جديدة إلى غزة غداً عبر معبر كرم أبو سالم في إطار التحضير لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوبي القطاع
lebanon 24
10/10/2025 15:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ضغط القوات الإسرائيلية سيتواصل في الأيام المقبلة
lebanon 24
10/10/2025 15:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:50 | 2025-10-10
08:41 | 2025-10-10
08:41 | 2025-10-10
08:37 | 2025-10-10
08:29 | 2025-10-10
08:18 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24