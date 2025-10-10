Advertisement

نصار: في زيارة الشيباني الى بعبدا لم يتم التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بملف المحكومين والموقوفين السوريين في لبنان وهناك اقتراحات متعددة لها علاقة بهذا الموضوع ستتبلور لاحقًا

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:15
الشيباني: أحدثنا تقدما كبيرا جدا في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية
وزير العدل عادل نصار: اللقاء في بعبدا مع الوزير الشيباني كان حديثًا عامًا في الصفحة الجديدة من العلاقات اللبنانية السورية وتأكيد من الوزير السوري على احترام سيادة واستقلال لبنان
الشيباني: أكدنا ضرورة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية وأحدثنا تقدما كبيرا جدا في هذا الملف وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة
الشيباني من السرايا: زيارة اليوم تاريخية وأكدنا تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين لبنان وسوريا
