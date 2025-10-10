نصار: في زيارة الشيباني الى بعبدا لم يتم التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بملف المحكومين والموقوفين السوريين في لبنان وهناك اقتراحات متعددة لها علاقة بهذا الموضوع ستتبلور لاحقًا

