إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة
Lebanon 24
10-10-2025
|
06:23
