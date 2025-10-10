Advertisement

أخبار عاجلة

عون لوزير الخارجية السوري: لبنان يتطلع لتفعيل التعاون مع سوريا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

Lebanon 24
10-10-2025 | 06:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أميركا: واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن النادرة والهيدروكربونات
lebanon 24
10/10/2025 15:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: هناك فرصة اقتصادية وسياسية تاريخية متطورة تصب في مصلحة الشعبين وكنا ضحايا النظام السابق في سوء العلاقة مع لبنان
lebanon 24
10/10/2025 15:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على بدء علاقات تجارية واستثمارية مع لبنان
lebanon 24
10/10/2025 15:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ضرورية ويجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها
lebanon 24
10/10/2025 15:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:50 | 2025-10-10
08:41 | 2025-10-10
08:41 | 2025-10-10
08:37 | 2025-10-10
08:29 | 2025-10-10
08:18 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24