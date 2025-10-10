Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية: استكملنا الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
lebanon 24
10/10/2025 21:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان عقد الاثنين اجتماعاً أخيراً قبيل العملية المرتقبة لاحتلال مدينة غزة
lebanon 24
10/10/2025 21:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
lebanon 24
10/10/2025 21:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل
lebanon 24
10/10/2025 21:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2025-10-10
14:01 | 2025-10-10
13:56 | 2025-10-10
13:55 | 2025-10-10
13:54 | 2025-10-10
13:44 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24