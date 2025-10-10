Advertisement

رويترز عن الحكومة الأفغانية: باكستان انتهكت المجال الجوي الأفغاني وقصفت سوقا وتعدت على أراضي العاصمة كابل

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:34
