أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا التعايش مع سيطرة حماس على غزة وإذا تحقق ذلك عبر التفاوض فليكن وإلا سنعود للقتال

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:29
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا يوجد هدنة في غزة ولكن هناك تغيير في الوضع العملياتي وإذا لم ينجح الجهد السياسي فسنعود إلى القتال
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس شعبة العمليات: إذا استدعى الأمر فسنستعد للقتال مع حماس سنوات أخرى
وزير الدفاع الإسرائيلي: على حماس إعادة الرهائن وإلقاء السلاح وإلا ستدمر غزة وستباد الحركة
الجيش الإسرائيلي: قوات اللواء 401 عادت خلال الأيام الماضية للقتال في جباليا شمالي قطاع غزة
