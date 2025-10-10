رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرق اللجنة العاملة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والمحتجزين

Lebanon 24