Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في الأمم المتحدة : سنبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة بعد غد الأحد

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: سنسلم مساعدات ضخمة إلى غزة الأحد
lebanon 24
11/10/2025 04:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة : 170 ألف طن مساعدات إنسانية في انتظار دخول قطاع غزة
lebanon 24
11/10/2025 04:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل إلى غزة
lebanon 24
11/10/2025 04:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نحتاج لإدخال كميات ضخمة من الغذاء وتوزيعها بأمان في غزة
lebanon 24
11/10/2025 04:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:23 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2025-10-10
19:23 | 2025-10-10
18:54 | 2025-10-10
18:47 | 2025-10-10
18:39 | 2025-10-10
18:37 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24