أماني: كان اللقاء مع الراعي روتينيًا والتواصل معه مهم وحل ترامب يمكن أن يكون بداية لحل الأمور وأتمنى ألا يكون مثل الإتفاق الذي حصل في لبنان

Lebanon 24
10-10-2025 | 13:56
