أماني: لم يكن لدينا تواصل مع حماس في المفاوضات على الإتفاق ولا شأن لإيران بالموافقة عليه أو عدمه ونحن لا نتدخل فواجبنا ومسؤوليتنا حماية المظلومين ودعم المقاومة واجب إنساني لكل الأطراف

