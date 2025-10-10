Advertisement

أماني: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم

Lebanon 24
10-10-2025 | 14:23
أماني: إسألوا توم براك عن الـ60 مليون دولار واحترموا حب الشعب الإيراني لكم
lebanon 24
11/10/2025 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أماني: أكثر المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة والمال الإيراني جاء من الشعب الإيراني ونحن هنا لمساعدة الشعب اللبناني
lebanon 24
11/10/2025 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قماطي: لبنان في قلب العاصفة ونرفض التخلي عن سيادة بلادنا وأمنها مقابل المساعدات
lebanon 24
11/10/2025 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: مبادرة أميركية تدعم القوى الأمنية بـ 240 مليون دولار
lebanon 24
11/10/2025 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
