"الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري: إصابة 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف لـ"قسد" بطائرات انتحارية على نقطة عسكرية في ريف دير الزور

Lebanon 24
10-10-2025 | 14:36
