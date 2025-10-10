الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: حماس في قطاع غزة تنسيق مع الصليب الأحمر لتسليم الأسرى الإسرائيليين بالتزامن مع زيادة الوفد المصري لسجني عوفر وكنسيعوت

Lebanon 24