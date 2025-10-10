Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين إلى جانب القائمة الحالية

Lebanon 24
10-10-2025 | 17:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنفرض رسوما 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليا
lebanon 24
11/10/2025 04:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: على دول الناتو فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 50% إلى 100%
lebanon 24
11/10/2025 04:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المصنوعة خارج الولايات المتحدة
lebanon 24
11/10/2025 04:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يطالب برسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين
lebanon 24
11/10/2025 04:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:23 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2025-10-10
19:23 | 2025-10-10
18:54 | 2025-10-10
18:47 | 2025-10-10
18:39 | 2025-10-10
18:37 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24