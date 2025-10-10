المندوب الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة صمويل مونكادا: يجب الموافقة على قرار من مجلس الأمن يلتزم فيه جميع الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة باحترام سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الفنزويلية

