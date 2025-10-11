Advertisement

أخبار عاجلة

"الصليب الأحمر" يجهّز فرقه للدخول لسجني "عوفر" و"كتسيعوت" لفحص الأسرى قبيل الإفراج عنهم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-10-2025 | 08:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"
lebanon 24
11/10/2025 18:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: حماس في قطاع غزة تنسيق مع الصليب الأحمر لتسليم الأسرى الإسرائيليين بالتزامن مع زيادة الوفد المصري لسجني عوفر وكنسيعوت
lebanon 24
11/10/2025 18:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
lebanon 24
11/10/2025 18:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا: 60 أسيرا من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195 من الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
11/10/2025 18:13:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2025-10-11
10:59 | 2025-10-11
10:47 | 2025-10-11
10:45 | 2025-10-11
10:31 | 2025-10-11
09:51 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24