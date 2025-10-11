باسيل: شهيد لبنان هو كل من استشهد من اجل لبنان والقضية التي يؤمن فيها فرفيق الحريري وجبران تويني وبيار الجميل وايلي حبيقة وانطوان غانم وحسن نصر الله هم شهداء الجميع والامام موسى الصدر المغيّب فقيد كلّ لبنان

Lebanon 24