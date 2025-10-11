Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: قضية الحفاظ على لبنان الكيان لم تنتهِ لا زلنا نعيش بحرب اسرائيلية فوق رأسنا وعدم استقرار سوري يهدّدنا وبانقسام داخلي يعطّل حلولنا

Lebanon 24
11-10-2025 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سموتريتش: الحرب لم تنته وهناك من يحثنا على التراجع ويهدد بمحو إنجازات الحرب لأجيال
lebanon 24
12/10/2025 04:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أزلنا من فوق رؤوسنا تهديد إيران الوجودي لنا
lebanon 24
12/10/2025 04:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قضيّة الروشة لم تنتهِ بعد
lebanon 24
12/10/2025 04:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن وأمير قطر: لضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما
lebanon 24
12/10/2025 04:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:39 | 2025-10-11
16:37 | 2025-10-11
16:33 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
16:00 | 2025-10-11
14:38 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24