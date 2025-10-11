Advertisement

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوبي قطاع غزة قبل أيام

Lebanon 24
11-10-2025 | 14:06
