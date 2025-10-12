Advertisement

الجيش الإسرائيلي: قمنا السبت باغتيال أحد عناصر حزب الله كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية بجنوب لبنان

Lebanon 24
12-10-2025 | 00:34
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
12/10/2025 09:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا كذلك آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية بمنطقة بليدا في جنوب لبنان
lebanon 24
12/10/2025 09:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف بنى تحتية في بلدة الزرارية جنوب لبنان
lebanon 24
12/10/2025 09:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله في منطقة تبنين جنوبي لبنان كان يحاول إعادة البنية التحتية للحزب في منطقة بيت ليف
lebanon 24
12/10/2025 09:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
02:14 | 2025-10-12
02:09 | 2025-10-12
01:57 | 2025-10-12
01:44 | 2025-10-12
01:43 | 2025-10-12
01:39 | 2025-10-12
