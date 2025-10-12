25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: قمنا السبت باغتيال أحد عناصر حزب الله كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية بجنوب لبنان
Lebanon 24
12-10-2025
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان
12/10/2025 09:36:14
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا كذلك آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية بمنطقة بليدا في جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا كذلك آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية بمنطقة بليدا في جنوب لبنان
12/10/2025 09:36:14
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف بنى تحتية في بلدة الزرارية جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف بنى تحتية في بلدة الزرارية جنوب لبنان
12/10/2025 09:36:14
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله في منطقة تبنين جنوبي لبنان كان يحاول إعادة البنية التحتية للحزب في منطقة بيت ليف
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله في منطقة تبنين جنوبي لبنان كان يحاول إعادة البنية التحتية للحزب في منطقة بيت ليف
12/10/2025 09:36:14
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حماس بعد إعادة المختطفين
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حماس بعد إعادة المختطفين
02:14 | 2025-10-12
12/10/2025 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس هو دلالة رئيسية في مبدأ نزع سلاحها
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس هو دلالة رئيسية في مبدأ نزع سلاحها
02:09 | 2025-10-12
12/10/2025 02:09:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها (الجزيرة)
Lebanon 24
عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها (الجزيرة)
01:57 | 2025-10-12
12/10/2025 01:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس تعمل حاليا على تجميع الرهائن في مكان واحد
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس تعمل حاليا على تجميع الرهائن في مكان واحد
01:44 | 2025-10-12
12/10/2025 01:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: جلسات أمنية عقدت لتأمين الرهائن
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: جلسات أمنية عقدت لتأمين الرهائن
01:43 | 2025-10-12
12/10/2025 01:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:14 | 2025-10-12
وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حماس بعد إعادة المختطفين
02:09 | 2025-10-12
وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس هو دلالة رئيسية في مبدأ نزع سلاحها
01:57 | 2025-10-12
عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها (الجزيرة)
01:44 | 2025-10-12
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس تعمل حاليا على تجميع الرهائن في مكان واحد
01:43 | 2025-10-12
إذاعة الجيش الإسرائيلي: جلسات أمنية عقدت لتأمين الرهائن
01:39 | 2025-10-12
هيئة البث الإسرائيلية: ستشارك السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح عند فتحه
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 09:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24