الهلال الأحمر المصري يعلن أنه دفع بـ 400 شاحنة مساعدات تحمل 9 آلاف طن إلى غزة اليوم لأول مرة منذ آذار الماضي

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:51
21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تحمل 400 طن من المواد الغذائية تجتاز معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة (سكاي نيوز)
المستشار الإعلامي للمجلس النرويجي للاجئين: نترقب مصداقية إسرائيل للسماح بإدخال 400 شاحنة مساعدات
اليونيسيف: مسلحون في غزة استولوا على 4 شاحنات مساعدات كانت تحمل أغذية مخصصة للأطفال
معبر رفح: آلاف الشاحنات تنتظر لساعات ومساعدات حيوية محرومة من دخول غزة
