Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: عملنا على منع أعمال التحريض في إطار صفقة التبادل بالضفة الغربية واعتقلنا 8 مشتبهين

Lebanon 24
12-10-2025 | 03:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في حملة مداهمات بالضفة الغربية
lebanon 24
12/10/2025 14:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: بن غفير يطالب بإبعاد بعض المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى الخارج ويرفض عودتهم إلى الضفة الغربية
lebanon 24
12/10/2025 14:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حجة شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
12/10/2025 14:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: نتنياهو يسحب موضوع ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماعات الغد
lebanon 24
12/10/2025 14:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:00 | 2025-10-12
06:55 | 2025-10-12
06:38 | 2025-10-12
06:28 | 2025-10-12
06:10 | 2025-10-12
06:07 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24