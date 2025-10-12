Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار السياسي لخامئني: بناء على القدرات الفنية للمحققين لم يتم العثور على أي دليل على تدخل خارجي في حادث مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئیسي

Lebanon 24
12-10-2025 | 04:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لم يتم تقديم أي دليل على أن الطائرات الروسية خرقت المجال الجوي لإستونيا
lebanon 24
12/10/2025 14:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإيرانية بشأن التفاوض على البرنامج الصاروخي: أي تدخل خارجي في قدراتنا الدفاعية والصاروخية مرفوض
lebanon 24
12/10/2025 14:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط: سنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها
lebanon 24
12/10/2025 14:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إبراهيم الموسوي للجزيرة: إسرائيل لم تنفذ أي بند من الالتزامات والجهات الضامنة لم تتدخل
lebanon 24
12/10/2025 14:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:00 | 2025-10-12
06:55 | 2025-10-12
06:38 | 2025-10-12
06:28 | 2025-10-12
06:10 | 2025-10-12
06:07 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24