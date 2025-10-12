26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
عودة حركة المركبات بشارع صلاح الدين باتجاه شمال القطاع بعد إزالة السواتر الترابية عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة (الجزيرة)
Lebanon 24
12-10-2025
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية: عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد وصلاح الدين
Lebanon 24
مصادر طبية: عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد وصلاح الدين
12/10/2025 14:06:18
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين جنوب نابلس (الجزيرة)
Lebanon 24
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين جنوب نابلس (الجزيرة)
12/10/2025 14:06:18
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية (الجزيرة)
12/10/2025 14:06:18
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة صرة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة صرة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
12/10/2025 14:06:18
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": الجيش نفّذ عمليّة تفجير في الخيام
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش نفّذ عمليّة تفجير في الخيام
07:00 | 2025-10-12
12/10/2025 07:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان: 23 من جنودنا قتلوا في الاشتباكات الحدودية مع أفغانستان
Lebanon 24
باكستان: 23 من جنودنا قتلوا في الاشتباكات الحدودية مع أفغانستان
06:55 | 2025-10-12
12/10/2025 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن فورا
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن فورا
06:38 | 2025-10-12
12/10/2025 06:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لم نتسلم أي معلومات من الوسطاء حول تسليم الرهائن حتى الآن
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لم نتسلم أي معلومات من الوسطاء حول تسليم الرهائن حتى الآن
06:28 | 2025-10-12
12/10/2025 06:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
06:10 | 2025-10-12
12/10/2025 06:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
08:18 | 2025-10-11
11/10/2025 08:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:00 | 2025-10-12
"لبنان 24": الجيش نفّذ عمليّة تفجير في الخيام
06:55 | 2025-10-12
باكستان: 23 من جنودنا قتلوا في الاشتباكات الحدودية مع أفغانستان
06:38 | 2025-10-12
مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن فورا
06:28 | 2025-10-12
مسؤول إسرائيلي: لم نتسلم أي معلومات من الوسطاء حول تسليم الرهائن حتى الآن
06:10 | 2025-10-12
وسائل إعلام إيرانية: إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
06:07 | 2025-10-12
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بتسليم الرهائن خلال ساعات الليل
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 14:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24