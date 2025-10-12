Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام سورية: وفد حكومي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة يصل إلى أنقرة

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة تركية: جهاز الاستخبارات التركي حذر وفد حماس قبل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة
lebanon 24
12/10/2025 14:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام كردية: وفد كردي يصل إلى دمشق برئاسة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي
lebanon 24
12/10/2025 14:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي على متنها وفد رفيع المستوى
lebanon 24
12/10/2025 14:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ومدير الاستخبارات التركية سيلتقون نظراءهم السوريين في أنقرة غدًا الأحد لبحث التعاون الأمني والتطورات الراهنة
lebanon 24
12/10/2025 14:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:00 | 2025-10-12
06:55 | 2025-10-12
06:38 | 2025-10-12
06:28 | 2025-10-12
06:10 | 2025-10-12
06:07 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24