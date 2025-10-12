Advertisement

مسؤول إسرائيلي: لم نتسلم أي معلومات من الوسطاء حول تسليم الرهائن حتى الآن

Lebanon 24
12-10-2025 | 06:28
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
مواضيع ذات صلة
حماس: لم نتسلّم أي مقترحات جديدة من الوسطاء
lebanon 24
12/10/2025 14:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الحركة لم تتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
12/10/2025 14:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي منطقة في قطاع غزة حتى الآن
lebanon 24
12/10/2025 14:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: موقفنا لم يتغير ونريد جميع الرهائن إلى جانب بقية الشروط
lebanon 24
12/10/2025 14:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

