Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصدر مسؤول : المعتقلون الفلسطينيون يستقلون الحافلات في السجون الإسرائيلية

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصار: معنيون بأي معتقل لبناني في السجون السورية (الحدث)
lebanon 24
13/10/2025 10:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين فور تسلم جميع الرهائن
lebanon 24
13/10/2025 10:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم اليوم صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية
lebanon 24
13/10/2025 10:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية عن الوسطاء: وقف النار سيشمل الإفراج عن الرهائن ومعتقلين فلسطينيين
lebanon 24
13/10/2025 10:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:39 | 2025-10-13
03:36 | 2025-10-13
03:35 | 2025-10-13
03:33 | 2025-10-13
03:33 | 2025-10-13
03:32 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24