Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: أعدنا كل المختطفين الأحياء وملتزمون بإعادة جثامين القتلى

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: وعدت عائلات المختطفين بإعادة الجميع دون استثناء ونحن ننفذ وعدنا
lebanon 24
13/10/2025 16:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زامير: عملنا على استعادة جثامين مختطفين قتلوا على يد حماس ولن نرتاح حتى استعادة كل مخطوفينا
lebanon 24
13/10/2025 16:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل العمل بلا كلل وبحزم وبمختلف الطرق لإعادة جميع مختطفينا الأحياء والأموات
lebanon 24
13/10/2025 16:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة المختطفين ومواجهة صواريخ إيران وذراعها حماس
lebanon 24
13/10/2025 16:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:34 | 2025-10-13
09:10 | 2025-10-13
09:10 | 2025-10-13
09:01 | 2025-10-13
08:35 | 2025-10-13
08:27 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24