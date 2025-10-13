24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
نتنياهو: ملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب
Lebanon 24
13-10-2025
|
06:32
photos
0
