Advertisement

أخبار عاجلة

السيسي: نريد دعم الرئيس ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
13-10-2025 | 11:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء فلسطين: نواصل العمل مع مصر تحضيرا لمؤتمر إعادة إعمار غزة
lebanon 24
14/10/2025 01:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
lebanon 24
14/10/2025 01:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: أشكر السيسي على دور مصر في السعي لإنهاء حرب غزة وأعد بدعم ألمانيا في تحرير الرهائن والمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
14/10/2025 01:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
lebanon 24
14/10/2025 01:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2025-10-13
16:24 | 2025-10-13
16:19 | 2025-10-13
15:35 | 2025-10-13
15:26 | 2025-10-13
14:44 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24