أخبار عاجلة

ترامب: أشكر الرئيس المصري الذي يقود دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة وأشكر أمير قطر والرئيس التركي اللذين لعبا دورا مهما في الاتفاق

Lebanon 24
13-10-2025 | 12:23
ترامب: أشكر الرئيس التركي الذي تملك بلاده أحد أفضل الجيوش في العالم
lebanon 24
14/10/2025 00:58:32
الرئيس التركي: نشكر جميع الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وندعو الآخرين لفعل ذلك
lebanon 24
14/10/2025 00:58:32
الرئيس الإسرائيلي: نشكر الرئيس ترامب الذي يبذل كل الجهود لإرجاع المختطفين
lebanon 24
14/10/2025 00:58:32
رئيس وزراء كندا: تهانينا للرئيس ترامب على قيادته وأشكر قطر ومصر وتركيا على جهودهم الدؤوبة لدعم المفاوضات
lebanon 24
14/10/2025 00:58:32
