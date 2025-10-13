Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: مئات شاحنات المساعدات ستدخل إلى غزة يوميا وسنتعاون جميعا لإعادة الإعمار

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: ستدخل قطاع غزة 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الإنسانية
lebanon 24
14/10/2025 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الإغاثة الطبية بغزة : نحتاج إلى مئات شاحنات الإغاثة يوميا لمواجهة الأوضاع الصحية المتردية
lebanon 24
14/10/2025 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة
lebanon 24
14/10/2025 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شاحنات المساعدات تدخل معبري كرم أبوسالم والعوجه للتفتيش قبل دخولها إلى قطاع غزة
lebanon 24
14/10/2025 00:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2025-10-13
16:24 | 2025-10-13
16:19 | 2025-10-13
15:35 | 2025-10-13
15:26 | 2025-10-13
14:44 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24