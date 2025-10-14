لقاء في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين

