Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني بغزة: انتشلنا أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 150 شهيدا انتشلوا منذ أمس وأكثر من 75 نداء استغاثة منذ فجر اليوم
lebanon 24
14/10/2025 12:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
lebanon 24
14/10/2025 12:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أكثر من 250 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة وشمال القطاع
lebanon 24
14/10/2025 12:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الفلسطيني: نحذر من التنقل في غزة قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ
lebanon 24
14/10/2025 12:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:27 | 2025-10-14
05:21 | 2025-10-14
05:17 | 2025-10-14
05:08 | 2025-10-14
05:07 | 2025-10-14
05:05 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24