25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أردوغان: تركيا بحثت من يمكنه المشاركة في إعادة إعمار غزة وستسعى للحصول على الدعم من دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا
Lebanon 24
14-10-2025
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: تركيا ستساهم أيضا في إعادة إعمار غزة
Lebanon 24
أردوغان: تركيا ستساهم أيضا في إعادة إعمار غزة
14/10/2025 12:42:42
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات
Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات
14/10/2025 12:42:42
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يطرح مبادرة سلام جديدة بمشاركة الخليج وأوروبا وتركيا
Lebanon 24
زيلينسكي يطرح مبادرة سلام جديدة بمشاركة الخليج وأوروبا وتركيا
14/10/2025 12:42:42
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: مستعدون للاستفادة من المشاركة العربية والدولية لإعادة إعمار غزة
Lebanon 24
حماس: مستعدون للاستفادة من المشاركة العربية والدولية لإعادة إعمار غزة
14/10/2025 12:42:42
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة جنوبي البلاد وتؤكد أن لا ضحايا سقطوا نتيجة الهجوم
Lebanon 24
أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة جنوبي البلاد وتؤكد أن لا ضحايا سقطوا نتيجة الهجوم
05:27 | 2025-10-14
14/10/2025 05:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة بالاهان شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة بالاهان شرقي أوكرانيا
05:21 | 2025-10-14
14/10/2025 05:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: من يتجه نحو أنقرة ودمشق سيربح ومن يبحث عن أوصياء آخرين سيخسر
Lebanon 24
أردوغان: من يتجه نحو أنقرة ودمشق سيربح ومن يبحث عن أوصياء آخرين سيخسر
05:17 | 2025-10-14
14/10/2025 05:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العثور على 3 جثث على الأقل خلال عملية أولية لإزالة الأنقاض في غزة وتوقعات بالعثور على المزيد
Lebanon 24
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العثور على 3 جثث على الأقل خلال عملية أولية لإزالة الأنقاض في غزة وتوقعات بالعثور على المزيد
05:08 | 2025-10-14
14/10/2025 05:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: 4 جثامين سلمتها حماس يوم أمس مطابقة بعد إجراء التشخيص والفحص اللازم في مركز الطب العدلي
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: 4 جثامين سلمتها حماس يوم أمس مطابقة بعد إجراء التشخيص والفحص اللازم في مركز الطب العدلي
05:07 | 2025-10-14
14/10/2025 05:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:27 | 2025-10-14
أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة جنوبي البلاد وتؤكد أن لا ضحايا سقطوا نتيجة الهجوم
05:21 | 2025-10-14
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة بالاهان شرقي أوكرانيا
05:17 | 2025-10-14
أردوغان: من يتجه نحو أنقرة ودمشق سيربح ومن يبحث عن أوصياء آخرين سيخسر
05:08 | 2025-10-14
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العثور على 3 جثث على الأقل خلال عملية أولية لإزالة الأنقاض في غزة وتوقعات بالعثور على المزيد
05:07 | 2025-10-14
الجيش الإسرائيلي: 4 جثامين سلمتها حماس يوم أمس مطابقة بعد إجراء التشخيص والفحص اللازم في مركز الطب العدلي
05:05 | 2025-10-14
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا والولايات المتحدة عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24