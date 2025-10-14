Advertisement

الجيش الإسرائيلي: 4 جثامين سلمتها حماس يوم أمس مطابقة بعد إجراء التشخيص والفحص اللازم في مركز الطب العدلي

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:07
A+
A-
