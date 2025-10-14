"مياه تنورين": نحتفظ بحقّنا في اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة وتصويب الخطأ لا يعني التصادم

Lebanon 24