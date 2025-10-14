Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري لسكاي نيوز عربية: عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 2300

14-10-2025 | 06:15
مواضيع ذات صلة
لقاء في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين
نائب رئيس الحكومة طارق متري: جلسة الحكومة بـ2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: زيارة الوفد السوري قد تضمن طي صفحة العلاقات السورية - اللبنانية القديمة
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
