أخبار عاجلة

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:23
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نخضع دوريا لفحصوات وكافة النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات ولم نكن يوما خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن
"مياه تنورين": مختبر مستشفى الحريري ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الإجتماعي
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
بعد قرار ايقاف شركة "تنورين".. هذا ما أعلنته وزارة الصحة
