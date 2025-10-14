Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة مع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وتناول معه آخر التطورات
lebanon 24
14/10/2025 16:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على رأس وفد من كتلة نواب الحزب
lebanon 24
14/10/2025 16:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل يعلن انسحاب "الكتائب" من الجلسة لعدم قبول الرئيس برّي بوضع قانون الانتخاب الساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لدراسته
lebanon 24
14/10/2025 16:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية تناول مع الكاظمي الأوضاع الاقليمية والتطورات وابرق الى نظيره البرتغالي معزياً
lebanon 24
14/10/2025 16:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2025-10-14
08:42 | 2025-10-14
08:28 | 2025-10-14
08:23 | 2025-10-14
07:34 | 2025-10-14
07:34 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24