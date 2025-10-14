Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز": مجلس النواب في مدغشقر يصوت على عزل رئيس البلاد أندري راجولينا من منصبه

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر تدعو ضابطا برتبة عقيد في الجيش لشغل منصب الرئيس
lebanon 24
14/10/2025 19:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الإسباني يصوت بالأغلبية لصالح قرار يقضي بوقف بيع أو شراء الأسلحة من إسرائيل
lebanon 24
14/10/2025 19:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: فلنصوّت على موضوع السلاح في مجلس النواب
lebanon 24
14/10/2025 19:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عزل فنان سوري من منصبه بعد أيام من تعيينه.. ما السبب؟
lebanon 24
14/10/2025 19:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2025-10-14
11:57 | 2025-10-14
11:57 | 2025-10-14
11:43 | 2025-10-14
11:36 | 2025-10-14
11:35 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24