القناة الـ13 الإسرائيلية: إسرائيل قررت تقليص دخول المساعدات لغزة بشكل كبير لعدم إفراج حماس عن الجثث

14-10-2025 | 09:21
القناة الـ13 الإسرائيلية: هجوم صنعاء كان مقررا الأحد الماضي لكن تم تأجيله لعدم توفر معلومات استخباراتية ملائمة
وزير التنمية الدولية النرويجي للحدث: نأمل أن نستطيع تقديم المساعدات لغزة بشكل سريع
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس اعتقدت أن مطلب إعادة الجثث كان أقل صرامة وجدية واكتشفت أن الأمر ليس كذلك
رئيس جنوب إفريقيا: ندعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين من أسطول الصمود العالمي المتجه لغزة
