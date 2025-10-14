Advertisement

إندلاع حريق داخل محل للأحذية والآلبسة في منطقة الجبانة - وادي خالد ويعمل فريق من الدفاع المدني على اخماده

14-10-2025 | 10:15
