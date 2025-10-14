23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قائد الجيش في مدغشقر يعلق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية ومؤسسات أخرى
Lebanon 24
14-10-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر تدعو ضابطا برتبة عقيد في الجيش لشغل منصب الرئيس
Lebanon 24
رويترز: المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر تدعو ضابطا برتبة عقيد في الجيش لشغل منصب الرئيس
14/10/2025 19:12:22
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المحكمة العليا ترفض دعوى تطالب بتجميد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المحكمة العليا ترفض دعوى تطالب بتجميد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك
14/10/2025 19:12:22
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سوشيلا كاركي رئيسة المحكمة العليا السابقة في نيبال تستعد لأداء اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة عقب استقالة الحكومة بسبب مظاهرات ضد الفساد في البلاد
Lebanon 24
سوشيلا كاركي رئيسة المحكمة العليا السابقة في نيبال تستعد لأداء اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة عقب استقالة الحكومة بسبب مظاهرات ضد الفساد في البلاد
14/10/2025 19:12:22
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: محكمة فرنسية تقضي ببراءة ساركوزي من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا
Lebanon 24
رويترز: محكمة فرنسية تقضي ببراءة ساركوزي من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا
14/10/2025 19:12:22
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الرهائن الليلة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الرهائن الليلة
11:57 | 2025-10-14
14/10/2025 11:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": "حماس" تبلغ الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال جثث 4 رهائن إلى إسرائيل في الساعة العاشرة مساء اليوم
Lebanon 24
"رويترز": "حماس" تبلغ الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال جثث 4 رهائن إلى إسرائيل في الساعة العاشرة مساء اليوم
11:57 | 2025-10-14
14/10/2025 11:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: لا يمكن تبرير الإعدامات الميدانية في غزة
Lebanon 24
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: لا يمكن تبرير الإعدامات الميدانية في غزة
11:57 | 2025-10-14
14/10/2025 11:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
11:43 | 2025-10-14
14/10/2025 11:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التقديرات الأولية تؤكد الحاجة إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة
Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التقديرات الأولية تؤكد الحاجة إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة
11:36 | 2025-10-14
14/10/2025 11:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. إقرأوا ما حصل "قضائياً"
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. إقرأوا ما حصل "قضائياً"
13:06 | 2025-10-13
13/10/2025 01:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:57 | 2025-10-14
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتسلم عدد من جثامين الرهائن الليلة
11:57 | 2025-10-14
"رويترز": "حماس" تبلغ الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال جثث 4 رهائن إلى إسرائيل في الساعة العاشرة مساء اليوم
11:57 | 2025-10-14
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: لا يمكن تبرير الإعدامات الميدانية في غزة
11:43 | 2025-10-14
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
11:36 | 2025-10-14
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التقديرات الأولية تؤكد الحاجة إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة
11:35 | 2025-10-14
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التقديرات الأولية تؤكد الحاجة إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 19:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24