المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة: البحث عن الرفات البشري في مناطق النزاع عملية معقدة دائما (الجزيرة)

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:09
بدء عملية تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/10/2025 21:59:09
المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة: سكان غزة ليست لديهم القدرة على شراء الغذاء إن توفر في القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
14/10/2025 21:59:09
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: بعض طواقمنا تعرضت للاعتداء المباشر وفقدنا 7 منهم
lebanon 24
14/10/2025 21:59:09
الصليب الأحمر: إعادة رفات الرهائن ستستغرق وقتا طويلا للغاية
lebanon 24
14/10/2025 21:59:09
