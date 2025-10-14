23
أخبار عاجلة
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: نرى أن حماس تبذل جهودا أكبر في الساعات الأخيرة لإعادة جثث الرهائن
Lebanon 24
14-10-2025
|
11:19
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
14/10/2025 21:59:34
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على حماس الوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة كافة الجثامين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على حماس الوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة كافة الجثامين
14/10/2025 21:59:34
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: قضينا على أحد أكبر قادة حماس في غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط
Lebanon 24
نتنياهو: قضينا على أحد أكبر قادة حماس في غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط
14/10/2025 21:59:34
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
14/10/2025 21:59:34
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإيطالية تطلق قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من الوصول لملعب مباراة إيطاليا وإسرائيل
Lebanon 24
الشرطة الإيطالية تطلق قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من الوصول لملعب مباراة إيطاليا وإسرائيل
14:54 | 2025-10-14
14/10/2025 02:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على حماس الوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة كافة الجثامين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على حماس الوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة كافة الجثامين
14:44 | 2025-10-14
14/10/2025 02:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أنا محبط من صديقي فلاديمير بوتين
Lebanon 24
ترامب: أنا محبط من صديقي فلاديمير بوتين
14:43 | 2025-10-14
14/10/2025 02:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف
Lebanon 24
ترامب: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف
14:29 | 2025-10-14
14/10/2025 02:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تحدثت إلى حماس وأبلغوني أنهم سيتخلون عن السلاح
Lebanon 24
ترامب: تحدثت إلى حماس وأبلغوني أنهم سيتخلون عن السلاح
14:28 | 2025-10-14
14/10/2025 02:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
15:43 | 2025-10-13
13/10/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
14:54 | 2025-10-14
الشرطة الإيطالية تطلق قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من الوصول لملعب مباراة إيطاليا وإسرائيل
14:44 | 2025-10-14
الجيش الإسرائيلي: على حماس الوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة كافة الجثامين
14:43 | 2025-10-14
ترامب: أنا محبط من صديقي فلاديمير بوتين
14:29 | 2025-10-14
ترامب: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف
14:28 | 2025-10-14
ترامب: تحدثت إلى حماس وأبلغوني أنهم سيتخلون عن السلاح
14:21 | 2025-10-14
"أ.ف.ب" عن قيادي في حماس: سنسلم جثامين 4 إلى 6 رهائن إسرائيليين الليلة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 21:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
