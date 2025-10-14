Advertisement

أخبار عاجلة

"أ.ف.ب": زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة "تاراباكا" في تشيلي

Lebanon 24
14-10-2025 | 13:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي
lebanon 24
15/10/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة "ممر دريك" بين أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي
lebanon 24
15/10/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الطوارئ والكوارث التركية: زلزال بقوة ٥ درجات يضرب بحر مرمرة قرب إسطنبول
lebanon 24
15/10/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل جزيرة جاوة في إندونيسيا (العربية)
lebanon 24
15/10/2025 00:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:16 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2025-10-14
17:16 | 2025-10-14
17:14 | 2025-10-14
17:12 | 2025-10-14
16:30 | 2025-10-14
16:22 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24