رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:21
قاضي التحقيق بدمشق يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في درعا عام 2011 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو غدا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
رويترز: وزير الخارجية السوري في طريقه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
"شيف" سوريّ يُثير الجدل بتصريحه... ماذا قال عن بشار الأسد وأحمد الشرع؟
