Advertisement

أخبار عاجلة

الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية بروما ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الملكي الأردني: الملك دان العدوان الإسرائيلي الجبان على الدوحة وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع قطر
lebanon 24
15/10/2025 00:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: يجب ضمان تنفيذ الاتفاق كاملا وصولا لسلام ينهي معاناة الفلسطينيين والمحتجزين
lebanon 24
15/10/2025 00:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد التقى نتنياهو في نيويورك وأكد ضرورة إنهاء حرب غزة
lebanon 24
15/10/2025 00:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية ويؤكد على ضرورة وقف الحرب في غزة وتكثيف جهود الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية
lebanon 24
15/10/2025 00:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:16 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2025-10-14
17:16 | 2025-10-14
17:14 | 2025-10-14
17:12 | 2025-10-14
16:30 | 2025-10-14
15:47 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24